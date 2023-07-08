مهرجان العلمين الجديدة.. مدينة عالمية ساحرة على أرض مصر

مهرجان العلمين الجديدة.. تستضيف مدينة العلمين في الثالث عشر من يوليو الجاري أكبر حدث عالمي وهو مهرجان العلمين الجديدة 2023 بإعتباره من أهم الاحداث الترفيهية الفنية والرياضية التي تشهدها مصر خلال الفترة الاخيرة.

فعاليات المهرجان

وتبدأ فعاليات المهرجان الخميس المقبل وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل، بإعتباره الحدث الاول والاكبر في الشرق الاوسط ويتضمن 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي بمشاركة فنانين كبار عالميين وأيضًا مصممي أزياء، حيث تستقبل المدينة مليون زائر.

العلمين الجديدة

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة:

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح).

تعد العلمين أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها.

العلمين الجديدة من أفضل المدن السياحية في مصر.

تبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي.

مخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة.

يوجد العديد من المشروعات داخل المدينة كالاتي:

أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100،000 لتر مياه يوميًا.

ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة

تمهيد الطريق الساحلي بداية من سيدي عبد الرحمن إلى وادي النطرون

الممشى السياحي بطول 18 كم

محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية

العلمين الجديدة

مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز

مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان

تعمل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية فى تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحى وشبكات كهرباء.

تنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلى الحالى ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتين خدمة بجنوب المدينة

كما تشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى.

تشترك 5 من كبرى شركات المقاولات.

القطاع السكني في مدينة العلمين الجديده يحتوي على حوالى 10 آلاف وحدة سكنية

قطاع ساحلي يحتوي على :

حى الفنادق – مركز المدينة – الحى السكنى المميز – مركز المؤتمرات – حى حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافى – إسكان سياحى – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض

منطقة أثرية مكونة من:

متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء

قطاع حضري مكون من

جامعة – مركز خدمات إقليمي

مركز سياحى عالمى على نسبة بناء 20%

8 منصات منفصلة تطل على البحر

أبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر

تتكون الأبراج من 3 ادوار تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية

تحتوي المدينة على مركز طبى عالمى بمساحة 44 فدانًا

يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا

تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات.