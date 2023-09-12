التفاصيل الكاملة لجريمة أخ أزهق روح شقيقته في بورسعيد

تواصل نيابة المناخ ببورسعيد تحقيقاتها فى حادث وفاة فتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها على يد شقيقها.

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وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمرت بتكثيف مباحث القسم جمع التحريات حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث، وضبط المتهم الهارب بعد تمكن الأهالى من ضبط المتهم الأول.

وكانت مستشفى النصر العام التابع للتأمين الصحى الشامل قد استقبلت ( فريدة . ن . أ . ع ) – 25 سنة جثمان هامد بعد تعرضها لحالة ذبح وطعنة نافذة بالقلب حيث تلقى اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغا بوفاة فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة التابعة لحى المناخ، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لمعرفة سبب الحادث وضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود رجال الأمن متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث

أكدت التحريات المبدأية – حسب رواية شهود العيان – قيام شابين يستقلان درجاة بخارية باستيقاف الفتاة أثناء عودتها لمنزلها بعد انتهاء عملها بأحد المحلات وقام أحدهما بذبحها بسلاح أبيض ما بين الأذنين وطعنة بالناحية اليسرى من القلب ، وتمكن الأهالى من ضبط أحدهما ولاذ الآخر بالفرار، كما أكدت التحريات أن المتهم الرئيسى هو شقيق المجنى عليها ويدعى "محمد" وأنه يعاني من حالة نفسية وعصبية ورفض خطوبة المجنى عليها من أحد الشباب، وأن أسرته طردته خارج المنزل لتعاطيه مواد مخدرة وأنه لا يصلى ودخل فى طريق الإلحاد، وما زالت جهود رجال الأمن متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.