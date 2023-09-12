الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف أحمد فتوح من المشاركة في مباراة مصر وتونس

أحمد فتوح
أحمد فتوح

تلقي البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضربة مٌوجعة بإصابة أحمد فتوح في التدريبات الأخيرة للفراعنة قبل لقاء منتخب تونس الودي استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

ويدرس المدرب استبعاد أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب والزمالك من مباراة تونس الودية الليلة باستاد الدفاع الجوي.

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حيث اشتكى أحمد فتوح في المران الخيتامي آلام في عضلات البطن وفضل المدرب فيتوريا إراحته حيث يشترط جاهزية اللاعبين تماما للمشاركة فى أى لقاء.

غيابات منتخب مصر لمباراة تونس

يغيب عن لقاء الفراعنة رباعي لاعبي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تونس

حارس المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: محمد حمدي (احمد رمضان بيكهام)، على جبر، حسام عبدالمجيد، عمر كمال عبدالواحد

الوسط: محمود حمادة، طارق حامد، أحمد مصطفى «زيزو»

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة منتخب مصر و تونس 

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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