تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من السجائر المحلية والمهربة بحوزة شخصين ببنى سويف بقصد حجبها عن البيع بالأسواق.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حجب السلع والمنتجات عن الأسواق بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بنى سويف من ضبط (عاطل- مقيم بأسيوط) حال قيادته سيارة ربع نقل بصندوق على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بـ"نطاق محافظة بنى سويف" ومحمل على السيارة (عدد 43441 علبة سجائر "مجهولة المصدر")وبمواجهته قرر بتحميل السيارة بالمضبوطات بمعرفة مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) لتوصيلها إلى (تاجر سجائر- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بالمحل خاصته وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط (عدد 9830 علبة سجائر "مستورد، محلى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.