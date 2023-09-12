الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"صحة المراهقين" ندوة بمركز شباب الخانكة بالقليوبية

الشباب والرياضة بالقليوبية
الشباب والرياضة بالقليوبية

نظم مركز شباب الخانكة ندوة حول صحة المراهقين ، بالتعاون مع نادى الاسكان ، ضمن خطة النشاط لمركز شباب ، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتناولت الندوة الحديث عن صحة المراهقين النفسية ومشاكل أولياء الأمور وطرق العلاج وطرق اختيار الشريك، و تأثير مشاكل السوشيال ميديا على سلوكيات المراهقين ،و أهمية الاستفادة منها بشكل إيجابى وليس السلبى والاستخدام الأمن لهذه الوسائل، كما تناولت أهمية واحترام الذات وتوخى الحذر عند التعامل مع الآخر .

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