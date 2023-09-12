شباب ورياضة القليوبية تنظم مسابقة الفنون التشكيلية بالقناطر الخيرية

نظمت إدارة شباب القناطر الخيرية بالقليوبية، مسابقة الفنون التشكيلية ضمن خطة نشاط إدارة الطلائع لشهر سبتمبر 2023 على مستوى مراكز الإدارة، بمشاركة 48 عمل للطلائع، وذلك بإشراف عام من أحمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية، وتحت إشراف مسئول الطلائع بالإدارة .

تهدف المسابقة إلى استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، والتي تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز الشباب تشهد طفرة كبيرة في ممارسة الأنشطة والتي انعكست بحصد العديد من المراكز في مختلف المسابقات لجعلها مراكز خدمه مجتمعية للارتقاء بالاجيال الصاعدة من الطلائع .

وتتم فعاليات بوضع الأسس السليمة والقواعد العامة للسلوك الصحيح ، والبعد عن الأفكار الهدامة التى تستهدف شبابنا بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية و الإجتماعية ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، لاستيعاب طاقات النشء والشباب بما يفيد المجتمع ويؤدى إلى تقدمه .