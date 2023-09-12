أمن القاهرة ينجح في ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 43 كيلو حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، في ضبط 4 تجار مخدرات في عدة وقائع مختلفة، عُثر بحوزتهم على 43 كيلو مخدرات وعدد من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بكل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.



يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي يبذلها رجال الأمن ،بناءا على توجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لتحقيق الإنضباط وضبط المجرمين والخارجين عن القانون ،هذا وقت حققت الأجهزة الأمنية نجاحات في ضبط عدد من تجار ومروجي السموم المخدرة في وقائع متنوعة وهي كالتالي:

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط (سائق- مقيم بمحافظة شمال_سيناء) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام).

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تم ضبط سيارة ملاكى "فر قائدها هربا" بدائرة قسم شرطة بدر وبداخلها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 21,600 كيلو جرام).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

كما تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (عدد 580 قرصا لعقار الكبتاجون- 2 سلاح أبيض )، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

