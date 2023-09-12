بايدن يُحيي ذكرى 11 سبتمبر.. "لا ننسى ولا نخاف"

مع إحياء الولايات المتحدة الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر التي نفذها أفراد مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوحدة في رغم الخلافات السياسية في البلاد، خلال خطاب تذكاري قصير ألقاه قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج، بولاية ألاسكا الأمريكية.

وتصادف، أمس الإثنين، الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص وسوّت ما كان يعرف بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بالأرض.

وقرعت الأجراس وتليت أسماء الضحايا في مراسم أقيمت في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا حيث نفذ الهجوم.

وقال بايدن: "لنحيي ذكرى 11 سبتمبر بتجديد إيماننا ببعضنا بعضا". وأضاف: "يجب ألا نفقد حسنا بالوحدة الوطنية، فلتكن هذه هي القضية المشتركة في زمننا". وتابع: "الإرهاب، بما في ذلك العنف السياسي والإيديولوجي، هو عكس كل ما ندافع عنه كدولة".

وقال: "هذه هي الطريقة التي نكرم بها حقا أولئك الذين فقدناهم في 11 سبتمبر، من خلال تذكر ما يمكننا القيام به معا، لتذكر ما تم تدميره، وما أصلحناه".

وأضاف بايدن: "دعونا نتذكر من نحن كأمة.. نحن لا ننسى أبدا.. نحن لا نخاف أبدا.. نحن نتحمل ونتغلب.. نحن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد شيء حرفيا تاريخيا يتجاوز قدرتنا، عندما نضع عقولنا معا".

التعرف على رفات رجل وامرأة

وتزامنًا مع إحياء الذكرى الـ22 لالتهام نيران الإرهاب مبنى التجارة العالمى بنيويورك، أمس، أعلنت السلطات الأمريكية التعرف على رفات رجل وامرأة لقيا حتفهما في انهيار مركز التجارة العالمى، لكنها حجبت التفاصيل الخاصة ببيانات الضحيتين الأحدث، مكتفية بالقول إن هويتهما تبينت من خلال تحليل الحمض النووى لجسديهما.

وتحيى الولايات المتحدة الأمريكية ذكرى كارثة إنسانية وقعت في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 2001، حين ارتطمت طائرتان مختطفتان من قبل تنظيم القاعدة الإرهابى ببرجى التجارة التوأم في نيويورك، مما خلف 2977 ضحية من صفوف المدنيين العاملين بالبرجين- دون الخاطفين التسعة عشر- إذ قُتل جميع ركاب وطواقم الطائرات الأربع وعددهم 246، أما في البرجين، فقد قُتل داخلهما 2606 أشخاص، فيما لقى 125 شخصًا مصرعهم في مبنى البنتاجون.

وأوضح عمدة مدينة نيويورك ومكتب كبير الأطباء الشرعيين بالمدينة أن عدد الضحايا الذين تم التعرف على رفاتهم حتى الآن، وصل إلى 1649 من إجمالى 2753 شخصًا لقوا حتفهم في تلك الأحداث، أي أنه لايزال هناك ١١٠٦ رفات لم يتم التعرف على هويتهم بعد، بحسب «بى بى سى».

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