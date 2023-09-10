"سأذهب للنوم".. سلوك صادم من بايدن لإنهاء مؤتمر صحفي (فيديو)

أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلًا للصحفيين إنه ذاهب إلى الفراش للنوم.

وقال بايدن: "سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش".

ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وقال بايدن إنه تحدث مع الممثل الصيني بشأن الاستقرار.

وأخطأ بايدن بالقول إنهم تحدثوا عن حصول دول العالم الثالث على التغيير، ولكنه صحح خطأه، وقال إنهم تحدثوا عن حصول دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي على التغيير.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن، إن واشنطن لن تبيع منتجات لـ الصين يمكن أن توسع قدرتها على إنتاج المزيد من الأسلحة النووية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن واشنطن لا تسعى حاليًا إلى الإضرار ببكين.

وأضاف أن "الجهود الأمريكية لا تهدف إلى احتواء الصين، بل إلى إنشاء قاعدة مستقرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ولي العهد السعودي

وفي زلة لسان أخرى، لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح في قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن أثناء الاجتماع: "أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام".

وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،"أنا آسف، محمد سلام".

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