محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء الفريق المشارك في فعاليات مبادرة " قيم وحياة " في مرحلتها الخامسة وهي مشروع قومي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي ويجري تنفيذها بدعم من البنك الأهلي المصري وبالشراكة مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اللقاء الذى اقيم بديوان عام المحافظة بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشباب المشارك في المبادرة.

جاء ذلك بحضور عمرو هاشم مسئول المتابعة والتقييم لمحافظات الوجه القبلي بمؤسسة أجيال مصر، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والكاتب الصحفي أشرف أبوالريش مدير تحرير جريدة روزاليوسف، ومحمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط، وفتحي عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وحضر اللقاء من الجهاز التنفيذي الدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ورجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور هبة الجلال مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



بدأ اللقاء بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور والشباب للنشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء ثم كلمة ترحيب من إسراء عبدالناصر منسق مبادرة قيم وحياة بالمحافظة ثم كلمة عمرو هاشم مسئول مؤسسة أجيال والتي وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية الشريكة بالمحافظة لدورها في انجاح فعاليات وأنشطة المبادرة بالمحافظة لافتًا إلى أن المرحلة الخامسة من المبادرة تستهدف 11 قيمة يجري تنفيذها والتوعية بها من خلال مجموعة فعاليات وأنشطة وبرامج تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظات ومنها مبادرة "الحضارة والبيئة" والتي تهدف إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية والتراث الثقافي وتسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم وابراز أهمية الحفاظ على المعالم والآثار التاريخية وربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية مثل الاحترام والتسامح والمسئولية الاجتماعية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة من خلال تنظيم حملات توعوية في المدن والقرى والمناطق الريفية بالإضافة إلى عرض أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث بمختلف انواعه.



وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بدور الشباب في المبادرات التنموية والتوعوية التي يجري تنفيذها بالمحافظة وبمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية وتسليط الضوء على النماذج الايجابية منهم لافتًا إلى أهمية مبادرة قيم وحياة وأنشطتها المختلفة التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة على مدار سنوات وتستهدف رفع الوعي ونشر القيم بين جميع الشباب وأفراد المجتمع واكسابهم الخبرات المختلفة وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لفريق عمل المبادرة والشباب المتطوع المشارك فيها وتسخير كافة الامكانات لمساعدتهم في خدمة المجتمع.



واستعرضت منسق المبادرة بالمحافظة فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات مبادرة قيم وحياة بقرى ومراكز المحافظة وتم الاستماع إلى بعض آراء الشباب وتجاربهم في المبادرة.



وأكد الكاتب الصحفي محمد نبيل على تقديمه كافة الدعم والمشاركة في فعاليات مبادرة قيم وحياة وفتح كافة قصور الثقافة والمكتبات لصقل خبرات الشباب وتنمية مواهبهم وتنفيذ برامج التوعية لافتًا إلى أهمية المبادرات التنموية والتوعوية التي تم ويجرى تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتًا إلى أهمية تعميق قيم حب الوطن والانتماء في نفوس الشباب.



ووجه محمد فراج الشكر للوزير المحافظ وكافة الشباب المشارك في المبادرة لتميزهم خلال تنفيذ فعاليات المبادرة وبرامجها الميدانية معلنًا تقديم كافة الدعم لانجاح فعاليات المبادرة تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.



وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع المبادرة للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه للمبادرة كما تم تكريم الشباب المتطوع المشارك في المبادرة وتسليمهم شهادات التقدير كما تم تكريم أعضاء الجهاز التنفيذي المشارك والداعم للمبادرة وأنشطتها على مدار مراحلها المختلفة وهم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد شتات وفتحي صلاح ونفيسة عبدالسلام ومحمود فوزي.