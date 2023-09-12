الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

للمرة الثانية.. النزول بدرجات تنسيق القبول لمدارس التعليم الفنى في المنوفية

تنسيق الشهادات الفنية
تنسيق الشهادات الفنية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بدرجات تنسيق القبول  ببعض المدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاته ( صناعى -- زراعى - تجارى - تعليم مزدوج ) لعام 2023 – 2024 وفقاً لأعداد المتقدمين و الكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تعليم ، مناشدا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم .

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