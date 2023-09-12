بيلا حديد تستخدم الذكاء الاصطناعي فى الترويج لعلامة تجارية

على هيئة روبوت أصلع يعمل بالذكاء الاصطناعي أطلت عارضة الأزياء بيلا حديد في حملة العلامة التجارية مارك جاكوبس الجديدة "Heaven" لخريف 2023، حيث ظهرت في سلسلة من الصور المستوحاة من الخيال العلمى التابعة للحملة، وهى ترتدى ملابس تشبه الدروع وقطعة رأس فضية متطابقة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وارتدت العارضة البالغة من العمر 26 عامًا خلال جلسة التصوير التابعة للحملة الجديد سوار أذن فضي فقط، وكان بيلا تحدثت في الفترة الأخيرة عن معركتها مع مرض لايم كما ظهرت في دعاية أحذية Kiki الخاصة بالعلامة التجارية وهى مرتدية تنورة جينز صغيرة وقميص وردي.

وفي صورة أخرى ظهرت بيلا برأس أصلع بعدما أخفت شعرها، ومرتدية قرطًا فضيًا كبيرًا، مع مخالب فضية على وجهها، ولم تتوقف اللقطات الغريبة التي ألتقطتها بيلا عند هذا الحد بل ظهرت في صورة أخرى وهى ترتدى قناعًا بلاستيكيًا شفافًا، وقميصًا من الجينز الداكن مزود بسحاب، وأكملت إطلالتها بقلادة فضية، وظهرت في الصورة بجوار خزانة ملابس مع حوض سمك فارغ .

وظهرت بيلا بتسريحة شعرعلى هيئة جديلة وهى مرتدية قميصًا ملونًا باللونين الوردي والأسود، وألتقطت هذه الصور بواسطة كارلين جاكوبس وصممها دانييل إيمرسون.

وتعرض الحملة "Kiki Group" الجديدة - التي وصفتها العلامة التجارية بأنها "مجموعة متنوعة من الملابس الجاهزة والإكسسوارات التي تتميز برموز " Kiki "، وتتضمن المجموعة أيضًا إعادة إصدار لحقيبة اليد Cuffz لعام 2000، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2004، كما تحتوى المجموعة على مساهمات من الفنان إيري واكياما، والمصمم لينز شيلتون من شركة Cuffz by Linz، وفنان الوشم كيجان داكار.