شويتة: مشروع الممر الاقتصادي لن يؤثر نهائيًا على قناة السويس لعدة أسباب

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والاتحاد الأوروبي ودول فرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن إقامة مشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وأضاف شويتة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، أن مشروع الممر الاقتصادي، يأتي من خلال إقامة خطوط سكك حديدية وتطوير للموانئ البحرية وإنشاء خطوط أنابيب وكابلات، منوهاً أن ذلك من أجل تيسير حركة التبادل التجاري بين الشرق والغرب ونقل للكهرباء المتجددة ونقل للهيدروجين الأخضر ونقل البيانات من خلال كابلات متخصصة، ودعم التحول الرقمى بين الشرق والغرب.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مشروع الممر الاقتصادي يدخل فى إطار المنافسة العالمية للسيطرة على الاقتصاد العالمى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واحد من النفوذ الصينى لتقليل سيطرتها على التجارة العالمية.

أسباب عدم تأثير مشروع الممر الاقتصادي على قناة السويس

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن مشروع الممر الاقتصادي والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، لا يؤثر على قناة السويس، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب أهمها تكلفة النقل عبر قناة السويس تعد الأقل، مما يمثل ميزة تنافسية وعنصر جذب لنقل التجارة العالمية عبر قناة السويس، والتى تمثل 12 % من حجم التجارة الدولية.

ولفت شويتة، إلى أن تكلفة نقل البضائع عبر النقل البحري هى الأقل عن غيرها من وسائل النقل الأخرى، بالإضافة إلى أن النقل عبر قناة السويس يقلل التالف من البضائع المنقولة لعدم وجود شحن وتفريغ بعكس النقل عبر خطوط السكك الحديدية، ثم إعادة تحميل البضائع لنقلها عبر البحر، ثم نقلها عبر البر، مما يضاعف من تكلفة النقل عبر الممر الاقتصادي المزعوم انشائه مستقبلاً، مؤكداً أن موقع مصر الجغرافى بين أوربا وآسيا وأفريقيا يجعلها الأقرب لتلك القارات الثلاث.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بمكانة قناة السويس الاقتصادية كأحد أهم الممرات التجارية حول العالم، وذلك لوجودها فى قلب العالم، بالإضافة إلى توافر الأمن والاستقرار في مصر، مما يجعلها الأكثر قبولاً فى نقل التجارة الدولية والعالمية بين الشرق والغرب.