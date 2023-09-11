قناة السويس روح العالم والممر البديل ارموه وراء الظهر.. رد رسمي يحسم الجدل

علق الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، على المشروع المزمع تنفيذه للربط البري والبحري بين الهند وشبه الجزيرة العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتوصيل البضائع والنفط إلى أوروبا.

وأوضح مميش، مدى تأثير المشروع على قناة السويس التي تعد الممر البحري الأكثر استراتيجية لنقل البضائع في العالم، مؤكدًا أنه لن يؤثر على الممر البحري، لأنه لا بديل عن قناة السويس التي تعد الأسرع في النقل البحري.

خريطة المشروع المزمع تنفيذه

مُكلف ومضيعة للوقت

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلى أن المشروع المزمع تنفيذه يتسم بأنه متعدد الوسائط؛ حيث سيسير في البحر ثم يفرغ على قطارات السكك الحديدة ثم يفرغ ثم يسير في البحر إلى وجهته الأخيرة، منوهًا إلى أنها عملية مكلفة للغاية ومضيعة للوقت ولا تقارن إطلاقًا بقناة السويس.

وأكد أن قناة السويس تعد وسيلة نقل رخيصة ومريحة، فلا يُعقل أن تفرغ 30 ألف حاوية من البحر على سكة حديد ثم تشحن مرة أخرى، مردفًا: “ده شيء يرمى وراء الظهر، نحن قادرون على التنافسية والتطوير وهو ما حدث في حفر قناة السويس الجديدة التي ساهمت في تسهيل الحركة البحرية العالمية”.