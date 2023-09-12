موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم والقناة الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية مساء اليوم ضد منتخب كوريا الجنوبية على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن المعسكر التحضيري للصقور في إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعد مباراة اليوم هي ثاني تجارب الصقور الودية تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، وذلك بعد تجربته الأولى ضد كوستاريكا والتي خصرها الأخضر بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ويسعى المدرب الإيطالي مانشيني لإثبات تواجده بقوة مع المنتخب السعودي وتحقيق أول فوز له لاستعادة الثقة بعد الهزيمة في المباراة السابقة والتي شهدت أول ظهور له مع الصقور.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.

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