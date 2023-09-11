المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديًا

تفوق منتخب مصر الأوليمبي فى التجربة الروسية ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1 اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

تقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر احمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة .. وكانت أول ودية له بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1 لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب و التى حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار .

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التفوق المصري بقيادة البرازيلى الداهية ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم : الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس .

شهد المباراة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مقبولا فى ظل التنظيم الجيد من جانب منطقة السويس لكرة القدم برئاسة المستشار محسن خروشه ، والمجهودات المكثفة من شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بالجبلاية .