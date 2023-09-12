اليوم.. المنتخب السعودي يواجه كوريا الجنوبية وديًا

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية ضد كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك، والتي ستجمع بينهما في إطار المعسكر التحضيري للصقور في إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

سيخوض منتخب الصقور ثاني تجاربه تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، وذلك بعد تجربته الأولى ضد كوستاريكا والتي خصرها الأخضر بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ويسعى المدرب الإيطالي مانشيني لإثبات تواجده بقوة مع المنتخب السعودي وتحقيق أول فوز له لاستعادة الثقة بعد الهزيمة في المباراة السابقة والتي شهدت أول ظهور له مع الصقور.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.