وزير خارجية العراق يزور إيران ويتوقع منها عدم استخدام العنف

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم زيارة طهران يوم غد الأربعاء، متوقعاً من الجانب الإيراني عدم استخدام العنف ضد إقليم كردستان العراق واحترام سيادة بلاده.

وذكر حسين في مؤتمر صحافي أن من المقرر أن يبحث مع الجانب الإيراني خلال الزيارة "عدم السماح للمجموعات (المسلحة) بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية".

ووصف الوزير العراقي علاقات بلاده مع إيران بأنها "قوية وتاريخية"، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.

وأشار إلى أن هناك "بعض المشاكل" مع إيران ولكن يتم التعامل معها عبر المفاوضات، موضحاً أن التعامل معها يكون "على أساس الدستور العراقي الذي يمنع استغلال الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار ومن بينها إيران".

وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الايرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق.

وأبرم البلدان في أبريل "اتفاقاً حول الأمن". وتطالب طهران العراق بـ"نزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد.

وردا على سؤال الثلاثاء عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات متواجدة في كردستان العراق منذ حوالى 4 أو 5 عقود.

وقال حسين إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان".

وبدون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي "بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين"، مضيفاً أنه "سوف نحمل هذه الرسالة معنا" خلال زيارته طهران الأربعاء.

وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد.

حتى الآن، لم تعلق حكومة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، على موضوع تطبيق تلك الاجراءات، على الرغم من أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين في الإقليم ومسؤولين إيرانيين.

وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في الأشهر الأخيرة العراق بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر آب/أغسطس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن "تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال".

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