كولر يرفض مقترح لجنة التخطيط  بعودة محمد مغربي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للغريق الأول بالنادي الأهلي ضم مدافع في فترة الميركاتو الصيفي الحالي .

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وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط اقترحت طرح اسم محمد مغربي لاعب الفريق المعار لسموحة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق في الخط الخلفي .

وأضاف شبانة أن هناك تحفظا من جانب المدير الفني لنادي الأهلي على فكرة عودة مغربي حيث يرى كولر أن مغربي بحاجة للإستمرار في الإعارة لموسم آخر حتى يحصل على الخبرة الكافية للمشاركة في دفاع الأهلي .

في سياق مٌتصل ، أعلن النادي الأهلي صباح يوم الثلاثاء تعاقده رسمياً مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق.

ووقع موديست لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم آخر براتب سنوي يبلغ مليون و800 ألف دولار.

وأصبح موديست ثالث صفقات القلعة الحمراء بعد التعاقد إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي والمغربي رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي.