الأهلي 2005 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مواجهة خارج ملعبه مع القناة، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي 2005» مباراة اليوم وهو لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعدما فاز بنتيجة كبيرة على بلدية المحلة في لقاء الجولة الأولى بثمانية أهداف دون رد، إذ يسعى الفريق بقوة لتكرار إنجازه في الموسم الماضي والتتويج مرة ثانية بلقب الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد نحلة المعد البدني.

وكان محمد شرف، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003، قد أعرب عن سعادته بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في مباراة الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل مميز وكان الأفضل طوال الـ90 دقيقة.

وأوضح المدير الفني أن «أهلي ٢٠٠٣» يؤدي بشكل جيد للغاية، وأن جميع اللاعبين يبذلون أقصى جهد لديهم لكي يحظوا بفرصة التصعيد للفريق الأول.

واختتم محمد شرف تصريحاته بالتأكيد أن هدفه الرئيسي هذا الموسم هو تكرار إنجاز الموسم الماضي، والتتويج مجددًا ببطولة الجمهورية، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم، ويتطلعون بقوة لتحقيق لقب البطولة.

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