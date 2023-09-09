العام الدراسي الجديد| إنتاج مواد تدريبية إلكترونية على المناهج الدراسية

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إنتاج مواد تعليمية وتدريبية على المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك المواد تتم من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية في المناهج الدراسية وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التدريبية على المناهج الدراسية تستهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية في المناهج الدراسية وينتهى بتقرير تشخيصي علاجى على أداء الطالب وأوجه الضعف، وسيتم إتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة.

طرق تبسيط المناهج الدراسية

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم التوجيه بحزمة إجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتبسيط المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى إتاحة منصة بث مباشر خاصة بكل مديرية مع بداية العام الدراسي الجديد لشرح المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء قناة يوتيوب خاصة لإعادة الحصص، وأن بث القنوات التعليمية والمنصات التعليمية سيكون مركزيا ويتاح لجميع الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أنه ينضم لهذه القنوات التعليمية خلال العام الدراسي الجديد مجموعة من المعلمين المتميزين على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

وأكد وزير التربية والتعليم الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل المناهج الدراسية لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود العديد من الإجراءات ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة "30 ألف معلم"، والتى أوشكت على الانتهاء وجارى العمل على ضوابط التعيين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.