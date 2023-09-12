العاصفة "دانيال" تضرب بورسعيد.. والأجهزة تتخذ إجراءات احترازية

شهدت مدينة بورسعيد، عدم استقرار الأحوال الجوية بعد وصول العاصفة الترابية "دانيال" للمدينة مما أدى إلى انتشار شديد للأتربة على شاطئ البحر ومنطقة الأسواق، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة وتيارات هوائية أثرت على مستوى الرؤية على الشاطئ وعلى طرق السفر المؤدية للمدينة.

وكثفت أجهزة الأحياء من تواجدها ورفعت هيئة قناة السويس من إجراءاتها الاحترازية أمام المعديات ما بين بورسعيد وبورفؤاد، كما أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في مدن القناة لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم استقرار الأحوال الجوية نظراً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لمنخفض جوي والمسمى إعصار "دانيال" واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، ومراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة وتواجد مديري المناطق والإدارات في كل قطاعات الشركة مع التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والأمن والسلامة والصحة المهنية والشبكات والمحطات والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والمتابعة الميدانية بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاث للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة على مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.