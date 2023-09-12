الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بفرع البنات

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على أعمال امتحانات التصفية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وخلال الجولة تابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات سير العمل داخل اللجان، كما تابع أيضًا توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم؛ حرصًا على مصلحة الطالبات، واطمأن على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لسير العمل.

جهود مركز الحاسب الآلي لفرع البنات في دعم توثيق الامتحانات الشفهية للطالبات

وأشاد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجهود وتعاون مركز الحاسب الآلي لفرع البنات برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، في دعم توثيق الامتحانات الشفهية للطالبات داخل كليات فرع البنات؛ من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي بالمركز؛ لخدمة العملية التعليمية وتوثيق الامتحانات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

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