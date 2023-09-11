رئيس جامعة الأزهر يفتتح الندوة العلمية حول الموازنات الشعرية بكلية الدراسات الإسلامية

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الندوة العلمية: (الموازنات الشعرية دراسة تطبيقية) التي نظمها قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بالتعاون مع وحدة البحث العلمي بالكلية، بإشراف الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، وبحضور كل من: الدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فريدة محمد علي، رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، والدكتور حسني التلاوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين سابقا، والدكتورة فاطمة عبد المجيد، وكيلة كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي.

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة على أن مجالس العلم من المجالس التي تتحاف فيها الركب وتتساوى فيها الرتب؛ طلبًا للعلم وفضله الكبير، مؤكدا أن التراث الإسلامي مليء بالكثير والكثير الذي يستحق منا السبق إليه، خاصة وأن السبق إلى المعنى هو الفضيلة العظمى التي يجب ان نتنافس عليها جميعا.

وحث رئيس جامعة الأزهر شباب الباحثين على الجد والاجتهاد في طلب العلم بعيدًا عن التقليد من خلال معرفة ودراسة العلل والأسباب ودراسة السر في تفضيل بيت على بيت.

الموازنات الشعرية الناجحة

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الموازنات الشعرية الناجحة هي التي يستطيع الشاعر أن يعبر عما يجول بخاطره تعبيرًا واضحًا متجردًا مع الأخذ في الاعتبار أن هناك خطوطًا عريضة حول تفضيل بيت على بيت، مؤكدًا على أن العلم هو شرف المحاولة، وأن تضع قدمك على أرض بكر لم تطئها قدم غيرك، مضيفًا أن أول آية نزلت علي المصطفي صل الله عليه وسلم كانت أمرا بالقراءة، فالقراءة هي البداية والنهاية وهي الأساس؛ ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجد ويجتهد ولا يهمل نفسه بغية تحصيل العلم.

وفي ختام اللقاء دار حوار علمي بناء بين الباحثات والدكتور رئيس الجامعة.