وفد جامعة الأزهر يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، إضافة إلى عديد من عمداء كليات جامعة الأزهر؛ في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ويقام المؤتمر برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك فيه وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية من مختلف دول العالم.