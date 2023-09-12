آلاف الضحايا والمفقودين جراء إعصار دانيال وإعلان "درنة" منطقة منكوبة

أعلنت السلطات الليبية، مدينة "درنة" شرق ليبيا، منطقة منكوبة، جراء إعصار دانيال، والذي نتج عنه آلاف القتلى والمفقودين.

إعصار دانيال

وتسبب إعصار "دانيال"، الذي ضرب مناطق شرق ليبيا، في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين ، وخلف أضرارًا مادية ضخمة.

وأسفر إعصار دانيال، عن سيول عارمة وجسور ومبان منهارة، وغرقت أحياء بأكملها في المياه، ودفعت المسؤولين لإعلان درنة "منطقة منكوبة".

واعترف مسؤولون ليبيون، بخروج الأوضاع جراء الإعصار المدمر عن السيطرة، مطالبين بتدخل عاجل محليًا وعالميًا، فيما أعلنت السلطات الليبية، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية مصر.