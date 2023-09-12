ثقافتنا في إجازتنا تواصل فعاليتها بأسيوط

استقبل قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة مجموعة من الاطفال وتم تنفيذ ورشة فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات حيث تم تنفيذ اللوحات الفنية مع الاطفال وتم عمل بورتريه.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

واستقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الأطفال وعقدت المكتبة ورشة حكى بعنوان" مدينة الصحة "و " العصفور والاسد " قدمتهم اميرة عبدالرحيم وقدمت شرح قصة " مدينة الصحة " وفوائد الرياضة للجسم والاكل الصحي بينما قدمت شرح قصة الاسد والعصفور والاهداف المستفادة منها

و استقبلت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد تم تقديم عرض مسرح عرائس للطفل بعنوان" مبروك ولبلب " من اخراج الفنان عمرو حمزة وقدمه الفنان محمد عبد المجيد ميسرة

بينما شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة حكي للطفل حيث قدمت رشا ابوالعلا ورشة حكي للأطفال تحت عنوان " الاصيل والخسيس " حيث تم شرح للأطفال مفهوم بعض التصرفات التي تنتج عن الشخص الاصيل والشخص الخسيس

وفي سياق متصل شهد القصر تنفيذ ورشة مسرح الطفل قدمها الفنان علاء مالك حيث تم شرح مفصل عن مبادئ المسرح والأداء التمثيلي الحركي للأطفال وتم التدريب على العرض المسرحي استعدادا للحفل الختامي لانشطة نادى الطفل الصيفي ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ثقافتنا في اجازتنا تواصل فعاليتها باسيوط

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي

ليلة شعرية احتفاءا بديوان "الباب الغربي" للشاعر اشرف عبدالرحيم الفائز بالنشر الاقليمي