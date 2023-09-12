"علم العروض و الترجمة الأدبية من وإلى العربية" مناقشة بأسيوط

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني باقة من اللقاءات الادبية باقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوى، نظرًا للأهمية البالغة لدور الترجمة وتأثيرها في ثقل العملية الأدبية وارتباط الثقافات المختلفة ببعضها البعض

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، برئاسة شيماء عبدالعال، ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنامج نادي أدب أسيوط الجديدة برئاسة الأديب الدكتور سيد سليم وباشراف الفنان محمد عبد المجيد ميسرة.

وتناول الملتقي" الترجمة الأدبية من وإلى العربية وأمثلة تطبيقية عليها"، حاضر في الندوة الدكتور جابر عبدالغفار، وادارتها الأديبة نهال النجار بدأ بالحديث عن تعريف الترجمة وأنها لا تتطلب فقط معرفة لغوية بل هي في حاجة أيضا إلى معرفة ثقافية، وأعطى أمثلة إلى أقدم مخطوط مترجم في التاريخ وهو " ملحمة جلجامش"، وتحدث عن ترجمة كليلة ودمنة، وترجمة "الالياذة"، كما تحدث باستفاضة عن بعض المترجمين الذين لهم دور بارز في الترجمة الأدبية كالدروبي ومحمد عناني، وتطرق الحديث إلى بعض الأمثلة التطبيقية، وكان من أهمها مقاطع من "تاجر البندقية" لشكسببر. وكان للمداخلات عظيم الأثر في خلق لغة حوار بناءة وفاعلة، كمداخلة الاديب المسرحي درويش الأسيوطي والشاعر صهيب شعبان، والشاعرة هند محسن

بينما عقد بيت ثقافة ابنوب ملتقي ثقافي ادبي ضمن فعاليات برنانج نادى الادب برئاسة الاديب الدكتور عبد الهادى يونس

تحدث الدكتور عبد الهادي يونس رئيس نادي الادب في مقدمة عن علم العروض والذي ألفه العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي وتعريفه هو صحيح أوزان الشعر العربي يعرف به مكسوره من موزونه بينما قدم ورشة لغوية توضح قواعد علم العروض ، و عن بحور الشعر العربي وهي الايقاع الموسيقى للشعر العربي منها الكامل والبسيط والرمل وغيرها

ثم تحدث عن فائدة علم للعروض ومنها صقل موهبة الشاعر والتمييز بين الشعر والنثر والقدرة على قراءة الشعر بطريقة صحيحة واختتمت فعاليات الملتقي بالاستماع الى اعمال اعضاء النادي منها قصص قصيرة بعنوان ثرثرة ، قناع ، تجريد للقاص صابر فتحي ثم المواهب الشابة منها نورا محمد و ايمان محمد واسراء محمد و احمد جابر

شهد بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الأدب برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الشعراء والزجالين وكتاب الاغاني بأسيوط وبإشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

وبحضور الشاعر عبد الغني مسعود والشاعر وجيه سعداوي موجه اول المسرح والدكتور الشاعر ابراهيم فرغل والشاعر احمد كامل والناقد حازم شلقامي ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي القوصية

تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر واختتمت فعاليات الملتقى ببعض التوجيهات الهامة لتعزيز اللغة في القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة والتي تميزت بالطابع الوطني

علم العروض و الترجمة الادبية من والي العربية في اللقاءات الادبية باسيوط

علم العروض و الترجمة الادبية من والي العربية في اللقاءات الادبية باسيوط

علم العروض و الترجمة الادبية من والي العربية في اللقاءات الادبية باسيوط

علم العروض و الترجمة الادبية من والي العربية في اللقاءات الادبية باسيوط

علم العروض و الترجمة الادبية من والي العربية في اللقاءات الادبية باسيوط