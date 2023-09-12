الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يعزي ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

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عاجل.. السيسي يلتقي عددًا من قادة القوات المسلحة

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الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء للشعب الليبى الشقيق فى ضحايا العاصفة "دانيال"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر السبت الماضي، إلى 2862 شخصًا، دفن 2854 منهم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصابًا، وفقا لآخر تحديث.

 

كما شهدت الجارة ليبيا موجة سيول وفيضانات نتيجة إعصار دانيال، وتسبب في آثار كارثية على البلاد، بعدما التهمت أحياء كاملة بمواطنيها، لترتفع إحصائية القتلى إلى أكثر من 2000 شخص.

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