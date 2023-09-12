السيسي يعزي ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر السبت الماضي، إلى 2862 شخصًا، دفن 2854 منهم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2562 مصابًا، وفقا لآخر تحديث.

كما شهدت الجارة ليبيا موجة سيول وفيضانات نتيجة إعصار دانيال، وتسبب في آثار كارثية على البلاد، بعدما التهمت أحياء كاملة بمواطنيها، لترتفع إحصائية القتلى إلى أكثر من 2000 شخص.