الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا؛ في ضحايا الكارثة الإنسانية. 

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ووجه الرئيس القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب. 

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة.

 ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم أشكال الدعم الإنساني كافة، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. 

وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

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