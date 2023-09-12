موعد مباراة مصر وتونس الودية اليوم

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية قوية ضد منتخب تونس مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر في إطار تحضيرات الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا منتشيًا بالفوز الذي حققه على منتخب إثيوبيا في الجولة الختامية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في يناير 2024 بكوت ديفوار، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في لقاء وحيد ضد إثيوبيا.

موعد مباراة مصر وتونس اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة منتخب مصر وتونس الودية اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس ..

وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، كونها الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري الودية، كما سيتم نقل اللقاء من خلال تقنية البث المباشر عبر بوابة الوفد الإلكترونية.