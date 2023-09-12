الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. منتخب مصر يواجه تونس وديًا

مباراة مصر و تونس
مباراة مصر و تونس

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية دولية ضد منتخب تونس، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر في إطار تحضيرات الفراعنة في فترة التوقف الدولي الحالية.

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وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لوصولهم لنهائي أمم أفريقيا للطائرة

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محمد حمدي يغادر معسكر منتخب مصر قبل ودية تونس

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا منتشيًا بالفوز الذي حققه على منتخب إثيوبيا في الجولة الختامية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وتربع منتخب مصر على صدارة مجموعة برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز في 5 مباريات وخسر في لقاء وحيد ضد إثيوبيا.

وتأهل منتخبا مصر وتونس رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في يناير 2024 بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وتونس اليوم ..

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة منتخب مصر وتونس الودية اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس ..

وستذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، كونها الناقل الحصري لمباريات المنتخب المصري الودية، كما سيتم نقل اللقاء من خلال تقنية البث المباشر عبر بوابة الوفد الإلكترونية.

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