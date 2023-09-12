السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ويعمل قاضي، في القضية رقم ٢٤٠٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الأميرية

المقيدة برقم ٨٦٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة

أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أسلاح أبيض سكين بدون مسموغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأدلى الشاهد الأول معاون مباحث قسم شرطة الأميرية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر و مبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض سكين.

أقر المتهم بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمال حصيلة الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتقسم المواد المخدرة تجهيزا لبيعها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ١١٦,٩١جم سكين عليها آثار لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



وفي واقعة آخرى عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهم عاطل في القضية رقم ٢٠٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ١٩٨٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى غرب القاهرة بالسجن لمدة 3 سنوات لحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ميثامفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

