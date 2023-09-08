تشكيل المنتخب السعودي ضد كوستاريكا.. البريكان في الهجوم

أعلن المدير الفني مانشيني تشكيل المنتخب السعودي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد منتخب كوستاريكا والتي ستجمع بينهما في إطار ودي ضمن تحضيرات الصقور خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

الوسط: عبدالله الخيبري - محمد كنو - علي هزازي

الهجوم: عبدالرحمن غريب - سالم الدوسري - فراس البريكان

وتعد هذه هي أولى مباريات الاخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، والذي تولى المهمة مؤخرًا، بعد رحيل الفرنسي كارتيرون لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.