الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المنتخب السعودي ضد كوستاريكا.. البريكان في الهجوم

فراس البريكان لاعب
فراس البريكان لاعب المنتخب السعودي

أعلن المدير الفني مانشيني تشكيل المنتخب السعودي الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد منتخب كوستاريكا والتي ستجمع بينهما في إطار ودي ضمن تحضيرات الصقور خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

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موعد الظهور الأول لـ "مانشيني" مع المنتخب السعودي

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تحديد موعد وصول مانشيني لتدريب المنتخب السعودي

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني 

الوسط: عبدالله الخيبري - محمد كنو - علي هزازي 

الهجوم: عبدالرحمن غريب - سالم الدوسري - فراس البريكان

وتعد هذه هي أولى مباريات الاخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني الجديد روبرتو مانشيني، والذي تولى المهمة مؤخرًا، بعد رحيل الفرنسي كارتيرون لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

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