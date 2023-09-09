المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في المعسكر الجاري بنيوكاسل في انجلترا، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية الثانية والختامية لتجهيز اللاعبين لبطولة كأس آسيا 2023.

اقرأ ايضًا..

المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كوريا

يخوض المنتخب السعودي معسك إعدادي في مدينة نيوكاسل خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 من نفس الشهر الجاري، ضمن المرحلة الثانية لتجهيز الصقور لقادم المواعيد الرسمية، تحت قيادة المدرب الإيطالي مانشيني.

وخصص مانشيني مران ضم اللاعبين الذين شاركوا في مباراة منتخب كوستاريكا الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، وضمت المجدموعة الثانية بقية اللاعبين.

موعد مباراة السعودية وكوريا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي المواجهة الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد سانت جيمس بارك في انجلترا.

وفي سياق اخر، واصل اللاعب رياض شراحيلي نجم المنتخب برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.