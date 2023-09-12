الكارت الموحد.. هل يتم إلغاء البطاقات التموينية؟

الكارت الموحد.. بدأ العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد، حيث يوفر الكارت العديد من الخدمات للمواطنين، وهو ما يعكس مضي الدولة قدمًا نحو التحول الرقمي، ويمكن لأصحاب البطاقات التموين في بورسعيد، الحصول على الكارت الموحد بالمجان من خلال مكاتب البريد.

الكارت الموحد

ويمكن لأصحاب بطاقات التموين الراغبين في الحصول على الكارت الموحد، الانتظار لحين تفعيل المنظومة في باقي المحافظات، حيث إن الكارت متاح الآن في محافظة بورسعيد فقط، والذي يوفر العديد من الخدمات بخلاف صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت.

خدمات يقدمها الكارت الموحد

وهناك العديد من الخدمات التي يحصل عليها المواطن، عبر الكارت الموحد، والتي من بينها خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتأمين الصحي، وإيداع أو سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، ويمكن الحصول على الكارت الموحد، من خلال فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.

حقيقة إلغاء البطاقة التموينية

وعن إلغاء البطاقة التموينية، عقب تطبيق الكارت الموحد، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابقٍ أن تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ"الكارت الموحد".