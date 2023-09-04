الشرقية: إفتتاح 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية

خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع التموين والتجارة الداخلية، تضم مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة اجمالية مليار و108 مليون و954 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى جاهزية 93 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" للإفتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بتكلفة 13 مليون جنيه، ومكون من مركز لخدمة المواطنين يضم 11 شباك خدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان والتي تضم 7 مكاتب إدارة وخدمية، وذلك لتقديم كافة الخدمات من السجل التجاري والعلامات التجارية وخدمات حماية المستهلك، وكذلك خدمات الدمغة والموازين إضافةً إلى جميع خدمات بطاقات التموين.

أشار محافظ الشرقية الي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتي تضم 18 خلية تخزين سعة 5 الاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليون و220 ألف جنية، وكذلك صومعة طوخ القراموص والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 71 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتي تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليون و734 ألف جنيه، وكذلك صومعة منيا القمح والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان، والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنية، وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه، وكذلك صومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والاوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بالدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وكذلك إعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأوضح محافظ الشرقية إلى أن المسجد يمثل صرحاً اسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسي وسطية الاسلام السمحة.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تم افتتاح 3 مساجد كبري بمراكز ومدن الزقازيق وصان الحجر والحسينية بتكلفة 14 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك بعد ان تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والفرش، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بعزبة أبو يحيي بقرية صفيطة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمقام علي مساحة 522 متر، ومكون من صحن وسندرة ومصلي بتكلفة 4 مليون و 500 ألف جنيه، وكذلك افتتاح مسجد طيبة بمدينة صان الحجر والمقام علي مساحة 1374 متر ومكون من صحن أرضي وسندرة ومصلي للرجال ومكتب لتحفيظ القران الكريم ومصلى للسيدات بتكلفة اجمالية 7 مليون جنيه، بالإضافة إلي افتتاح مسجد محفوظ سويلم بقرية سماكين الغرب التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمقام علي مساحة 566 متر، ويضم دور أرضي وأول علوي ومصلي بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه، لتمثل هذه المساجد صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة تساهم في بناء الوطن.