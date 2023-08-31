الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

يواجه العديد من المواطنين من أصحاب بطاقات التموين مشكلات كثيرة عند فقدان أو تلف بطاقة التموين الخاصة بهم لعل  أهمها هو عدم تمكنهم من الحصول على الحصص المخصصة لهم من السلع التموينية إلى حين الحصول على بطاقة تموين أخرى، وهو ما يدفعهم إلى استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين.

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كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقة التموين العديد من المنصات التي يمكن من خلالها استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين من خلالها إلكترونيا ابرزها بــوابة مصر الرقمية.

وتشترط بوابة مصر الرقمية أن يقوم المواطن بعمل حساب شخصي عليها، حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة عليها هذا بالإضافة إلى موقع دعم مصر.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

- في البداية الدخول  بوابة مصر الرقمية من هنا 

- يجب تسجيل حساب للدخول على البوابة.

- الضغط على أيقونة التموين.

- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

- إدخال البيانات الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

- تحديد طريقة استلام البطاقة إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.

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