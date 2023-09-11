التموين تطرح حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية.. الأسعار كام

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح حلوى المولد النبوي فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق ب ٢٥% .

تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وشركة السكر والصناعات التكاميلية بانتاج حلوى المولد النبوى . تبدأ الأسعار من ٨٥ جنيها للكيلو .تتنوع العبوات بين العادى والمميز واللوكس .يبلغ سعر كيلو الحلوى العادى ٨٥جنيها والمميز ١٠٠ جنيها واللوكس زنة ٢ كيلو ٢٠٠ جنيها واللومس زنة ٣ كيلو ٣٠٠جنيها .كما تطرح علبة زنة ٥كيلو لومس بسعر ٦٠٠جنيها

كما تطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى علب حلوى فاخرة بالمكسرات زنة ٢ كيلو بسعر ٣٠٠ جنيها، وعلب حلوى فاخرة مكسرات زنة ٣ كيلو بسعر ٤٥٠جنيها، وعلب حلوى مكسرات فاخرة زنة ٥كيلو بسعر ٧٥٠جنيها .

وأكد اللواء على أشرف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أحد شركات القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تراعى كافة الأذواق والفئات الاقتصادية حيث تبدأ الأسعار من ٨٥ جنيهاوحتى ٧٥٠ جنيها للعلب الفاخرة كبيرة الوزن وذلك فى جميع منافذ الشركة كما يتم طرح منتجات الشركة ف المجمعات الاستهلاكية مشيرا إلى أن الشركة تقدم عروض خاصة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة حيث يتم تقديم خصم ١٠% للكميات التى لا تقل عن ٥٠٠ كيلو،

وأشار إلى أن الشركة تنتج أكثر من ٢٥ طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة فى حالة الطلب مؤكدا أن جميع الفئات سوف تجد ما يناسب ميزانيتها من حلوى المولد النبوي وبأسعار أقل من السوق وجودة عالية.

كما أعلن اللواء عصام البديوى رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة