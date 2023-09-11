ارتفاع فى أسعار حلوى المولد النبوي هذا العام بقنا

تشهد أسعار حلوى المولد النبوي الشريف، لهذا العام 2023، ارتفاعا فى اسعارها مقارنتا بأسعار العام الماضي، فقد تراوح سعر كيلو الحلاوة الفاخرة ما بين 120 و140 جنيها للكيلو، فى حين سجل كيلو الحلاوة الشعبى فى حدود 70 و80 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو العرائس 60 جنيها.

وتراوحت أسعار علب الحلاوة ما بين 50 جنيها و 270 جنيها للكيلو، وذلك حسب النوع والوزن والشركة المصنعة للحلوى .

وأوضح محمود الراوى صاحب فرش لبيع حلوى المولد النبوي الشريف فى محافظة قنا، ذكر أن هناك ارتفاع طرء على أسعار الحلوى لهذا العام مقارنتا بالعام الماضى، مضيفاً ان الزيادة فى الأسعار ارتفعت بنسب متفاوته، فقد سجل كيلو الحلوى الشعبى 35 جنيها، العام الماضى، فى حين تراوح سعره اليوم ما بين 60 و70 و80 جنيها للكيلو، كما زادت أسعار الحلوى الفاخرة فى حدود 20٪ زيادة عن أسعارها عن العام الماضى .

وعلل الراوى ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل وحتى رسوم إصدار الترخيص من المجالس البلدية وغيرها وغيرها من الارتفاعات التى طالت كل شى قائلا : "وهو ايه الى مغليش يا باشا" على حد تعبيره .

وذكر بائع حلوى اخر فضل عدم ذكر اسمه من قنا، خشيه تعرضه للمضايقة من قبل موظفى المحليات كما صرح، أوضح قائلا : إلى أن هناك رسوم يتم توريدها لمجالس المدن نظير السماح لنا بنصب خيمه على الارصفه او فى احد الميادين العامة، مضيفاً ان تلك الرسوم ذات هى الأخرى عما كانت عليه العام الماضى فقد بلغ سعر رسوم الترخيص لهذا الموسم 4 الألف جنية، مقارنتا 3 الألف جنية العام الماضي، وهى أموال يتم توريدها لصالح مجالس المدن، الواقع بنطاقها الفرش.

بالإضافة لتوريد رسم اشتراك ممارسة كهرباء نظير الحصول على وصلة كهرباء للفرش بواقع 900 جنية، ورسم إصدار شهادة صحية بواقع 500 جنية وغيرها من الرسوم التى يتم دفعها نظير السماح لنا بفرش البضاعه على إحدى الارصفه او النواصى اوالميادين العامة لمدة 30 يوما، وهى مدة موسم ذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم .