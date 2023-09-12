تطوير وتنمية مهارات .. تعليم الوادى الجديد تشارك فعاليات مشروع دعم اللغة الفرنسية

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم في الوادي الجديد على مشاركة مجموعة من موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية في فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

تطوير وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية



وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد أن المشروع يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية.



من ناحيته، صرح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، بأن المشروع يهدف إلى دعم وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية، من خلال تطبيق أساليب جديدة ومبتكرة لجذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.

مدة التدريب هي 4 أيام متتالية وسيتم تنفيذه في محافظة أسيوط.

لتعليم اللغة وتعميق فهم الثقافة الفرنسية. يعتبر هذا المشروع فرصة رائعة لتطوير قدرات المعلمين وتحسين جودة تدريس اللغة الفرنسية في المدارس.

تشمل فعاليات المشروع ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين لمساعدتهم في تعلم وتطوير استراتيجيات التدريس الحديثة وانتقالها إلى الطلاب. يشارك في هذه الفعاليات مجموعة من موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية المتميزين وذوي الخبرة في التعليم وتدريس اللغة الفرنسية.

فرص تدريب للمعلمين

يوفر المشروع أيضًا فرص تدريب للمعلمين لاستخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة الفرنسية، من خلال توفير الأدوات والموارد التعليمية الحديثة التي تدعم تعلم المهارات اللغوية والثقافية للطلاب. يتم تنظيم ورش عمل وجلسات تفاعلية تشارك فيها الفرق الفرنسية المختصة في مجال التعليم ويتم تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

تعزز هذه الفعاليات التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا وتعزز استخدام اللغة الفرنسية كوسيلة للتواصل والاندماج في المجتمع الدولي. يعتبر تعلم اللغة الفرنسية مهمًا للطلاب في تنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية والتعليمية.

يساهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم وتطوير الكفاءة المهنية للمعلمين، مما ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلاب وقدراتهم على التواصل والتفاعل في اللغة الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، يفتح المشروع بابًا لتبادل الخبرات والمعرفة بين المدارس المصرية والفرنسية، مما يساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين.

بهذا المشروع الطموح، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى رفع مستوى التعليم في مصر وتطوير النظام التعليمي بشكل عام، وتعزيز التعليم اللغوي والثقافي وتعميق الارتباط بين المجتمع المصري والثقافة الفرنسية. يعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التنمية والتعليم في مجال اللغة الفرنسية في مصر.

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

تعليم الوادى الجديد يشارك فعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية