وائل جسار بكشف كواليس نصيحته لـ جورج وسوف بالاعتزال (فيديو)

كشف المطرب وائل جسار، عن نصيحته للفنان جورج وسوف بالإعتزال، قائلا: "جورج نجم كبير وتناقشت معه ولم يغضب من الأمر فهو نجم مؤثر، و لما بحب أتسلطن بسمع جورج وكاظم وصابر الرباعي".

وأضاف وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"قابلت شيرين عبد الوهاب هي وزوجها حسام حبيب خلال حفلات السعودية وعلاقتها كويسة جدا، متابعا:" زي السمن علي العسل.

علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أكثر من رائعة

وتابع،:"علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أكثر من رائعة وواضح من اللي أنا شوفته إن حسام بيحبها جدا وعلاقتهم غير متوترة كما تردد في الإعلام المصري".

وعن الفنان حلمي بكر، قال وائل جسار،: "أتمنى له الشفاء العاجل فهو موسيقار كبير ونجم له ثقل في الفن المصري.