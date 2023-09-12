علاء ميهوب يعلق على قرعة الدوري وطموحات مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

أبدى علاء ميهوب مدير الكرة بفريق مودرن فيوتشر، سعادته بمنصبه الإداري الجديد مع الفريق، كما علق على قرعة بطولة الدوري الممتاز.

وقال علاء ميهوب في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق: تجربة مودرن فيوتشر مفيدة جداً بالنسبة لي، لم أتردد لحظة في قبول المهمة، تحدث معي دكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر بعد ترشيح من قبل هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للفريق، ورحبت على الفور.

وأضاف: مودرن فيوتشر بالنسبة لي تجربة جديدة مع فريق يساعد على النجاح، دكتور وليد دعبس لديه طموحات كبيرة ويرغب في تحقيق نجاحات للنادي فضلاً عن إمتلاك الفريق لعناصر مميزة من اللاعبين ومشاركته في الكونفدرالية الإفريقية، كل هذه العوامل جعلتني متحمساً لخوض التجربة وأرى أنها سوف تكون "نقلة جيدة" بالنسبة لي.

وعن مراسم قرعة الدوري المصري قال: إحتفال رائع ومراسم راقية جداً ولمست حماس كبير من المسئولين في تقديم موسم مميز بدون أخطاء.

وعن قرعة الدوري ومباريات فريق مودرن فيوتشر بالموسم الجديد أبدى ميهوب رضاه عن مباريات الفريق خلال جولاته الأولى مؤكداً على أن أي فريق في بداية المسابقة يحتاج لبداية ليست قوية من أجل حصد النقاط والدخول في أجواء البطولة مباراة تلو الأخرى.

وإنتقل مدير الكرة لنادي مودرن فيوتشر بالحديث عن مواجهة سينجيدا التنزاني بالكونفدرالية الإفريقية مشيراً بأن المباراة مهمة جدا وأن البداية دائما لابد وأن تكون قوية.

وأتم كلماته: نرغب في العودة من تنزانيا فائزين، سوف تكون خطوة جيدة لعبور دور ال32 من المسابقة الإفريقية، لدينا الإمكانيات وطموحنا الوصول لأبعد نقطة بالكونفدرالية.