قرعة دوري النيل: فيوتشر يواجه فاركو في الجولة الأولى

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023/2024.

جاء ذلك في حضور علاء ميهوب مدير الكرة ممثلاً عن فريق مودرن فيوتشر.

وجاءت مباريات فريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

الجولة الأولى

فاركو * مودرن فيوتشر

الجولة الثانية

مودرن فيوتشر * الداخلية

الجولة الثالثة

طلائع الجيش * مودرن فيوتشر

الجولة الرابعة

مودرن فيوتشر * بيراميدز

الجولة الخامسة

البنك الاهلي* مودرن فيوتشر

الجولة السادسة

مودرن فيوتشر * انبي

الجولة السابعة

مودرن فيوتشر * الزمالك

الجولة الثامنة

المصري * مودرن فيوتشر

الجولة التاسعة

مودرن فيوتشر * سيراميكا كليوباترا

الجولة العاشرة

الاسماعيلي* مودرن فيوتشر

الجولة الحادية عشرة

مودرن فيوتشر * الجونة

الجولة الثانية عشرة

بلدية المحلة " مودرن فيوتشر

الجولة الثالثة عشرة

مودرن فيوتشر * المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشرة

سموحة * مودرن فيوتشر

الجولة الخامسة عشرة

مودرن فيوتشر * زد

الجولة السادسة عشرة

الإتحاد السكندري* مودرن فيوتشر

الجولة السابعة عشرة

مودرن فيوتشر * الاهلي