قرعة دوري النيل: فيوتشر يواجه فاركو في الجولة الأولى
أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023/2024.
جاء ذلك في حضور علاء ميهوب مدير الكرة ممثلاً عن فريق مودرن فيوتشر.
وجاءت مباريات فريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:
الجولة الأولى
فاركو * مودرن فيوتشر
الجولة الثانية
مودرن فيوتشر * الداخلية
الجولة الثالثة
طلائع الجيش * مودرن فيوتشر
الجولة الرابعة
مودرن فيوتشر * بيراميدز
الجولة الخامسة
البنك الاهلي* مودرن فيوتشر
الجولة السادسة
مودرن فيوتشر * انبي
الجولة السابعة
مودرن فيوتشر * الزمالك
الجولة الثامنة
المصري * مودرن فيوتشر
الجولة التاسعة
مودرن فيوتشر * سيراميكا كليوباترا
الجولة العاشرة
الاسماعيلي* مودرن فيوتشر
الجولة الحادية عشرة
مودرن فيوتشر * الجونة
الجولة الثانية عشرة
بلدية المحلة " مودرن فيوتشر
الجولة الثالثة عشرة
مودرن فيوتشر * المقاولون العرب
الجولة الرابعة عشرة
سموحة * مودرن فيوتشر
الجولة الخامسة عشرة
مودرن فيوتشر * زد
الجولة السادسة عشرة
الإتحاد السكندري* مودرن فيوتشر
الجولة السابعة عشرة
مودرن فيوتشر * الاهلي