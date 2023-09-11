الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرعة دوري النيل: فيوتشر يواجه فاركو في الجولة الأولى

علاء ميهوب مدير الكرة
علاء ميهوب مدير الكرة بفيوتشر

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023/2024.

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في الظهور الأول.. علاء ميهوب يحضر ودية مودرن فيوتشر والجونة

جاء ذلك في حضور علاء ميهوب مدير الكرة ممثلاً عن فريق مودرن فيوتشر.

وجاءت مباريات فريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

الجولة الأولى 
فاركو * مودرن فيوتشر 
الجولة الثانية 
مودرن فيوتشر * الداخلية
الجولة الثالثة
طلائع الجيش * مودرن فيوتشر 
الجولة الرابعة 
مودرن فيوتشر * بيراميدز 
الجولة الخامسة 
البنك الاهلي* مودرن فيوتشر
الجولة السادسة 
مودرن فيوتشر * انبي
الجولة السابعة 
مودرن فيوتشر * الزمالك 
الجولة الثامنة 
المصري * مودرن فيوتشر
الجولة التاسعة 
مودرن فيوتشر * سيراميكا كليوباترا 
الجولة العاشرة
الاسماعيلي* مودرن فيوتشر
الجولة الحادية عشرة 
مودرن فيوتشر * الجونة 
الجولة الثانية عشرة 
بلدية المحلة " مودرن فيوتشر
الجولة الثالثة عشرة 
مودرن فيوتشر * المقاولون العرب 
الجولة الرابعة عشرة 
سموحة * مودرن فيوتشر
الجولة الخامسة عشرة
مودرن فيوتشر * زد
الجولة السادسة عشرة 
الإتحاد السكندري* مودرن فيوتشر 
الجولة السابعة عشرة 
مودرن فيوتشر * الاهلي

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