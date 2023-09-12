إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بقرية البلايزة بأبوتيج

أُصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق في قرية البلايزة بمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق في قرية البلايزة ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة أن السيارة قد انقلبت بسبب فقدان السائق للتحكم في السيارة فتعرضت السيارة للإنقلاب وتحطمت بشكل كبير، مما أدى إلى إصابة الأشخاص الأربعة "نورهان. ع.ا" البالغة من العمر 10 أعوام، و"مصطفى.ع.ا" البالغ من العمر 12 عامًا، و"كريمه.ع.ع" البالغة من العمر 13 عامًا، و"ملك.ع.ع" البالغة من العمر 11 عامًا.

تم نقلهم إلى مستشفى أبوتيج المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي لتلقي العلاج اللازم. حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واطمئنان على حالتهم الصحية.

وعلى الرغم من إصابتهم البالغة، إلا أن حالة المصابين مستقرة حاليًا ويخضعون للعلاج في المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم من قبل الشرطة المحلية تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، حيث سيتم فتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث. يجري التحقيق لمعرفة هل كان هناك خرقًا لقواعد المرور أو إهمال من السائق كما يجب جمع أدلة الحادث واستجواب الشهود.

من المهم أن نشدد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور، فالسرعة الزائدة والتهور يعتبران من أكثر أسباب الحوادث الطرقية في العالم. يجب على السائقين أن يكونوا حذرين ويتبعوا القوانين المرورية لتجنب الحوادث الناتجة عن الإهمال أو عدم احترام القوانين.