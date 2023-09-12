محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع لجنة الإشراف على محور كفر الزيات الجديد

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا عاجلا مع لجنة الإشراف على محور كفر الزيات الجديد بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان رئيس اللجنة، المهندس سعيد مخيمر مدير عام صرف الغربية، المهندس محمد جمال، وفنين لجنة الإشراف.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.