صرحت جهات التحقيق بطوخ ، بدفن جثة مزارع لقي مصرعه في قرية كفر الجمال دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ذلك أثناء عمله على عزاقة يدوية بأرضه الزراعية انقلبت به وأحدث إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفي بنها الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

انقلبت به عزاقة يدوية بأرضه الزراعية ..التصريح بدفن جثة مزارع بطوخ

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب ببتر بالجزء السفلي للساقين، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، ومقيم دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ي ع"، 51 سنة، ببتر بالجزء السفلي للساقين، وذلك أثناء عمله علي عزاقة يدويه بأرضه الزراعية بقرية كفر الجمال دائرة المركز، وانقلبت به وأحدثت إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مجهول الهوية ..مصرع شاب تحت عجلات قطار الخانكة

وفي واقعة أخري ، لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قدالخانكة، يفيد ورود بلاغ من ملاحظ برج بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة، والجثة عبارة عن أشلاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.