الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قرار جديد في العثور علي جثمان مجهول لقي مصرعه تحت عجلات قطار الخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

امرت جهات التحقيق بالخانكة ، بالتحفظ علي جثة  شخص مجهول الهوية  لقي مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ،  لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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قرار جديد في العثور علي جثة مجهول لقي مصرعه تحت عجلات قطار الخانكة 

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة قسم الخانكة، يفيد ورود بلاغ من ملاحظ برج بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة، والجثة عبارة عن أشلاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

 

بسبب ماس كهربائي ..اربعينية تفقد حياتها بالقناطر الخيرية 

وفي واقعه أخري ، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير مخبز تعمل به رفقة زوجها بقرعة البرادعة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع ربة منزل أثناء عملها داخل مخبز بقرية البرادعة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "نجيه م ح"، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية البرادعة دائرة المركز، خلال عملها بمخبز خاص بزوجها، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير المخبز ما أدى إلى وفاتها صعقا بالكهرباء.

جري نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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