مدير تعليم أبوتشت يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية اليوم الإثنين ١١ سبتمبر الجاري، يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام جولة تفقدية لمدرسة أبوتشت الإعدادية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري ومدى جاهزية الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتشت، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإعداد السجلات

وطالب المدير العام سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وإعداد السجلات المدرسية وقوائم الفصول والاهتمام بالنظافة العامة وتهذيب الأشجار والتخلص من اية رواكد او تشوينات فوق الاسطح.

وكذلك التأكيد علي اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة ووجه مدير عام الإدارة بحسن معاملة أولياء أمور الطلاب وتخصيص مواعيد لزيارتهم بالمدرسة لمتابعة أبنائهم تربويا مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح.