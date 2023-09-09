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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في الظهور الأول.. علاء ميهوب يحضر ودية مودرن فيوتشر والجونة

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الكابتن علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، على حضور المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع فريق الجونة، على ملعب ستاد السلام ضمن استعدادات الفريق للمشاركة بالكونفدرالية الإفريقية.

وتابع الكابتن علاء ميهوب المباراة من المدرجات برفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر.

وانتهت مباراة مودرن فيوتشر والجونة الودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام في تنزانيا يوم ١٧ سبتمبر الجاري.

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